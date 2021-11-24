Central High School announces Q1 Honor Roll students

Tuesday, November 23, 2021Manchester School DistrictEducation, School News0

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Central High School. File Photo/Carol Robidoux

MANCHESTER, NH – Manchester Central High School recently released its first-quarter marking period honor roll. The following 437 students achieved academic honors.

CHS Q1 Principal’s List 2021/2022
FirstNameLastNameGrade
YandellAlmendares Nunez9
EemanBarton9
AliciaBemis9
SophiaBoisvert9
IsaacBorge9
AvaCunningham9
AmelaDzelilovic9
DyllanGortva9
AbigailGowern9
KatherineLaflamme9
LilyLafond9
JohnathanMantzoufas9
BradyMerrow9
AlexiaProdanis9
EleanorRioux9
EvanRowell9
AnthonySinclair9
LilySzulc9
KatherineThorner9
EdwardTrue9
NoahTurner9
SeanVenator9
TriVu9
TrevorWalsh9
MichaelBlair10
SophiaBouidia10
CaidenBryde10
LizCerda10
OliannyDiaz10
NevaehGagne10
ChloeGilroy10
HeavenHunt10
AnnaKual10
EmilyLeclerc10
AkshayManchanda10
LydiaMann10
EveMcColl10
GracieMonnelly10
AlexisMorin10
KatherineOlsen10
NicolePariseau10
ColleenStankiewicz10
RoseTarayan10
JaynaThews10
EmilyBisson11
MelodyCurtin11
VanessaDeHut11
HuyHa11
AidanMcGuigan11
PatiencePeltier11
AadamSaidybah11
HawaSaidybah11
CharlieSjolander-Dussault11
CyrilAnderson12
AnnaBeaudette12
MatthewBlair12
MaxwellBleyle12
AnastasiaBourassa12
CamdinBryde12
KathrynCraig12
ThyDang12
WilliamDelaney12
NathanDupre12
DelaneyFarrell12
NatalieFriedland12
JamesGilroy12
AnnaGrondin12
MeganHaddad12
AlizaHill12
DavidHood12
HelenHuynh12
MikaylaJordan12
AidenKelley12
MollyKhoury12
GriffinLogue12
AshantiRobinson12
AlexaRoux12
ArdaieRustam12
DylanSchuff12
SeanSinclair12
AnnaSteele12
EllaTartsa12
LoganTartsa12
JeffreyTruong12
JakeVachon12
CHS Q1 High Honors 2021/2022
FirstNameLastNameGrade
MohsinAkhter9
KelvinAlvarado9
Jean AmisiAya Wa Mwenda9
SylivieBangasimbo9
NicholasBarbee9
AriadnaBarrios Delgado9
ErikaBerberi9
NicholasChiesa9
KianaCoffey9
ReaganCrusco9
ConnorCunningham9
ElizabethDalton9
KurveyDavis9
AlexanderDefosses9
EvelynDelgado9
MarshallDemers9
AvaDevoe9
TamieDinh9
DavidDumont9
AdryanEastep9
NoahEckman9
AlissaEddy9
OwenFlynn9
WyattFougere9
AutumnGagne9
KaedinGagne9
AyannaGarcia9
GeorgeGartland9
MarlenGomez Aldava9
JavionGomez9
AdamIssa9
ElizabethKelley9
DanialKhan9
IsraelLawrence9
EmeryLeroy9
AngelLopez9
JeremiahLopez9
ThomasMartineau9
DejanaMartinez9
VanessaMartinez9
JaquashaMoore9
FatumaMuhidin9
MiguelMuniz9
EdrikMunoz9
LuisaMurillo9
TylerMurphy9
NoorMuse9
AngeloNgemonza9
DanielNguyen9
FurahaPaluku9
KlaudiaPelteku9
AlexPlaza9
AverieProulx9
SophiaPulli9
MaxwellRobert9
EstarlinRodriguez Ventura9
HunterRoux9
AdamRowell9
KristaferSandlin9
JulianSarvai9
ZacharyShowstead9
AnnaSvay9
Eva RoseTague-Bleau9
TonyVo9
OliviaWheeler9
GeorgeWhitehead9
TrevorWong9
MadeleineYork9
WilsonZolla9
NancyApollo10
NahomiAreche Frias10
HarrietBarber10
EmmaBlaisdell10
NathanBurwen10
MahirCardaklija10
AvidanCermak10
JadeCollado Pena10
MiaCunningham10
BriannaCurtis10
AlanDe Leon Barrios10
PatrickDeFelice10
ZacharyDemers10
KaylaDoan10
IsaacDuPaul10
AnamariaFalu10
ColbyFoote10
AsiaFord10
ZoeGeorge10
AlanisGonzalez-Rivera10
TravisGraf10
MiaHall10
AnzuruniIlunga10
DemitriosKalaitzidis10
MohamedKhamis10
ElliotKrantz10
SheillaKwizera10
AmaniLawrence10
ColinLetson10
Ha MyMai10
KeiraMercer10
SamuelMikus10
SerenityNewton10
ChristopherNieves10
MonicaOsmani10
BetssyPeguero10
AdrianPerez Mendez10
JasonPeterson10
Sophia AnnPiccolo10
MadisonPolar10
SophiaProctor-Tirado10
JoseRivas10
PabloSalas10
GraceStankiewicz10
AlessandraSunsin10
DylanTorres10
HusamAbo Shakra11
MathayoAkili11
AlejandraAlvarado Ochoa11
AhmedArbab11
AmeliaBannister11
EmmaBriggs11
MatthewBush11
JohnCardona Lopez11
HaileyCinfo11
NylahDemezsmin11
SamraDzelic11
OliviaEddy11
MarissaGreenwood11
AustinHoang11
EmilyHobausz11
MicahHuffman11
RebeccaKabala11
OliviaLarochelle11
LessyLazo Hernandez11
QamarMahamed11
JacobMaloney11
JacquesMmembe11
SarahMyers11
SetiNkurunzinza11
HenryOverbury11
JulissiaPeralta11
RosellaRentas-Ubeda11
LarimarRivera Perez11
KathrynScarafile11
MckennaSchneiderman11
Claudio AdaoSilva11
LilianaTavares11
TaedraTsecaris11
MeghanWade11
RachelBangasimbo12
RaniaBarton12
VanessaBilodeau12
TankBlanchette12
TylerChrabolowski12
LoganColeman12
Emma-RoseCote12
EmilyDeVarney12
OliviaDube12
EmmaGardner12
DonavanGauthier12
NicholasGrzywacz12
NoahHall12
AveryHawkom12
AbigailHeath12
ConlanHurley12
LajlaHusejnovic12
NicoleIranyumva12
AidenJameson12
LandonJaquez12
GregJean-Baptiste12
EthanJoyal12
KayronKan12
HamdanKhan12
RobertLabarre12
NathanLabrie12
LucasLaventure12
YorvinLemus Hernandez12
GavinLins12
MuhidinMuhidin12
KarimNdikuriyo12
AnakinPaige12
NataliePelletier-Nascimento12
DanyelaPoore12
BiwashRasaily12
RonnyRodriguez12
VictorRodriguez12
JessicaSaykaly12
JeniferSerrano12
MiaSilveira12
HanaSuljevic12
LillyTague-Bleau12
EmilyWaniski12
SolangeWimana12
RosaliaYanes Velez12
CHS Q1 Honors 2021/2022
FirstNameLastNameGrade
AsadAbdi9
HamzaAbo Shakra9
MylesAllen9
IvanAmaya-Minjares9
SetarehAshoori-Mehranjani9
NathanielBannister9
JuliaBouthot9
KylieBrady9
LleytonBrault9
CadenceCarignan9
WhinstonCastillo9
EliCrichton9
MarcusCurrier9
MakaylaDesilets9
InmarEscobar Rivas9
KatelynFuller9
AngelGarcia-Medina9
LucasGomez9
AvalynneGosson9
GiovanniGuma9
JashawnHawkins9
HaileyHolmes9
CameronJoslyn9
NathanKaizer9
AvaKershaw9
AminaKibarova9
GabrielleLachance9
OliviaLynch9
ShayalMangar9
RyanMarden9
MeganMarroquin Estrada9
NiaMashut9
SiulsirisMorales9
AllianceMuhoza9
DionNguyen9
SelinaNiyonyishu9
OliviaPlante9
EdinsonReyes Mesa9
RubyRodriguez Hernandez9
MichaelRodriguez Ochoa9
SamuelTuyishime9
IbrahimAl-Asbahi10
KayleeAlburquerque10
ElbaAlvarado10
CalebBermudez Resto10
RyleeBerteau10
AnabelBobadilla10
WalterCerna Salavarria10
AlexCrotto10
AnaMariaDaescu10
KhaliegeDavid10
AmariDiaz10
NolanDuval10
YasmineHammami10
BreaHampton10
OliverJaquez10
UmaruKabba10
SusanKamola10
ColtonKatsalis10
OwenKizak10
Arielle LynnLatendresse10
TreyLins10
NevaehMarineau10
BrandonMarroquin Estrada10
MaryMealey10
AlyssaParmeter10
ConnorPerreault10
JanellyPierre10
JulesPierre10
MyaPowell10
ChyanneRhinehart10
OliverRippett-Swales10
AnaiyaRivera10
NyahmechkeRobinson10
KelwinRodriguez10
JaylynnSantiago10
FrancescaScafidi10
MichaelShotwell10
RyanSilveira10
ValeriaSolorzano Rauda10
AlanaStephen10
JasmineTsang10
EriazardTuyishime10
KeiraTyler10
KimberlyValle10
ShantelVelez10
JaydenVosburgh10
MandiWaterman10
JacobWilks10
MenatulrahmanAhmed11
KuelAkot11
EnockBangasimbo11
HayleeBarnes11
MakenzieBureau11
MollyCassidy11
AngelCastro11
MichaelColeman11
JacobCorrea11
EthanHartshorn11
RyanHeath11
DinoHurtic11
BriannaLavigne11
GraceLavigne11
DanielaLopez11
InesseMasumbuko11
LilyMichael-Schumacher11
LiamMurphy11
LeroyalPearl11
LucaQueena11
ShewaRashid11
PedroRodriguez-Silva11
KloeRouleau11
MindrySantos Lahoz11
JustinStethem11
Esra’aSukkar11
ThuanTran11
EldarVasibov11
OrdalisVasquez Hernandez11
DiegoAlvarez12
FatimaAlzawar12
DarbyBailey12
KellanBarbee12
BayleeBates12
Chloe-AnneBeaule12
LaurenBouthot12
DiegoBurgos Rodriguez12
EmmeCarmody12
CameronCastro12
AidenCone12
MeganDiers12
JenniferFatuma12
JahirGarcia Cecenas12
WilliamGearles12
JosephHernandez12
NervesaKamaric12
SavaughnKungxat-Facenda12
EverLopez Vicente12
CalebLuca12
DimerceMangala12
CeliaMartinez12
HalimaNoor12
NicholasParmeter12
EllaPedersen-Jones12
AlyssiaPerron12
EthanPiccolo12
CamilleQueena12
ShivaRai12
GabrielaRodriguez Rivera12
EsruandySalcedo12
CecileTausi12
Jose LuisTejada12
AbigailZemp12