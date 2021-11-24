Central High School announces Q1 Honor Roll students

Central High School. File Photo/Carol Robidoux MANCHESTER, NH – Manchester Central High School recently released its first-quarter marking period honor roll. The following 437 students achieved academic honors.
CHS Q1 Principal’s List 2021/2022 FirstName LastName Grade Yandell Almendares Nunez 9 Eeman Barton 9 Alicia Bemis 9 Sophia Boisvert 9 Isaac Borge 9 Ava Cunningham 9 Amela Dzelilovic 9 Dyllan Gortva 9 Abigail Gowern 9 Katherine Laflamme 9 Lily Lafond 9 Johnathan Mantzoufas 9 Brady Merrow 9 Alexia Prodanis 9 Eleanor Rioux 9 Evan Rowell 9 Anthony Sinclair 9 Lily Szulc 9 Katherine Thorner 9 Edward True 9 Noah Turner 9 Sean Venator 9 Tri Vu 9 Trevor Walsh 9 Michael Blair 10 Sophia Bouidia 10 Caiden Bryde 10 Liz Cerda 10 Olianny Diaz 10 Nevaeh Gagne 10 Chloe Gilroy 10 Heaven Hunt 10 Anna Kual 10 Emily Leclerc 10 Akshay Manchanda 10 Lydia Mann 10 Eve McColl 10 Gracie Monnelly 10 Alexis Morin 10 Katherine Olsen 10 Nicole Pariseau 10 Colleen Stankiewicz 10 Rose Tarayan 10 Jayna Thews 10 Emily Bisson 11 Melody Curtin 11 Vanessa DeHut 11 Huy Ha 11 Aidan McGuigan 11 Patience Peltier 11 Aadam Saidybah 11 Hawa Saidybah 11 Charlie Sjolander-Dussault 11 Cyril Anderson 12 Anna Beaudette 12 Matthew Blair 12 Maxwell Bleyle 12 Anastasia Bourassa 12 Camdin Bryde 12 Kathryn Craig 12 Thy Dang 12 William Delaney 12 Nathan Dupre 12 Delaney Farrell 12 Natalie Friedland 12 James Gilroy 12 Anna Grondin 12 Megan Haddad 12 Aliza Hill 12 David Hood 12 Helen Huynh 12 Mikayla Jordan 12 Aiden Kelley 12 Molly Khoury 12 Griffin Logue 12 Ashanti Robinson 12 Alexa Roux 12 Ardaie Rustam 12 Dylan Schuff 12 Sean Sinclair 12 Anna Steele 12 Ella Tartsa 12 Logan Tartsa 12 Jeffrey Truong 12 Jake Vachon 12
CHS Q1 High Honors 2021/2022 FirstName LastName Grade Mohsin Akhter 9 Kelvin Alvarado 9 Jean Amisi Aya Wa Mwenda 9 Sylivie Bangasimbo 9 Nicholas Barbee 9 Ariadna Barrios Delgado 9 Erika Berberi 9 Nicholas Chiesa 9 Kiana Coffey 9 Reagan Crusco 9 Connor Cunningham 9 Elizabeth Dalton 9 Kurvey Davis 9 Alexander Defosses 9 Evelyn Delgado 9 Marshall Demers 9 Ava Devoe 9 Tamie Dinh 9 David Dumont 9 Adryan Eastep 9 Noah Eckman 9 Alissa Eddy 9 Owen Flynn 9 Wyatt Fougere 9 Autumn Gagne 9 Kaedin Gagne 9 Ayanna Garcia 9 George Gartland 9 Marlen Gomez Aldava 9 Javion Gomez 9 Adam Issa 9 Elizabeth Kelley 9 Danial Khan 9 Israel Lawrence 9 Emery Leroy 9 Angel Lopez 9 Jeremiah Lopez 9 Thomas Martineau 9 Dejana Martinez 9 Vanessa Martinez 9 Jaquasha Moore 9 Fatuma Muhidin 9 Miguel Muniz 9 Edrik Munoz 9 Luisa Murillo 9 Tyler Murphy 9 Noor Muse 9 Angelo Ngemonza 9 Daniel Nguyen 9 Furaha Paluku 9 Klaudia Pelteku 9 Alex Plaza 9 Averie Proulx 9 Sophia Pulli 9 Maxwell Robert 9 Estarlin Rodriguez Ventura 9 Hunter Roux 9 Adam Rowell 9 Kristafer Sandlin 9 Julian Sarvai 9 Zachary Showstead 9 Anna Svay 9 Eva Rose Tague-Bleau 9 Tony Vo 9 Olivia Wheeler 9 George Whitehead 9 Trevor Wong 9 Madeleine York 9 Wilson Zolla 9 Nancy Apollo 10 Nahomi Areche Frias 10 Harriet Barber 10 Emma Blaisdell 10 Nathan Burwen 10 Mahir Cardaklija 10 Avidan Cermak 10 Jade Collado Pena 10 Mia Cunningham 10 Brianna Curtis 10 Alan De Leon Barrios 10 Patrick DeFelice 10 Zachary Demers 10 Kayla Doan 10 Isaac DuPaul 10 Anamaria Falu 10 Colby Foote 10 Asia Ford 10 Zoe George 10 Alanis Gonzalez-Rivera 10 Travis Graf 10 Mia Hall 10 Anzuruni Ilunga 10 Demitrios Kalaitzidis 10 Mohamed Khamis 10 Elliot Krantz 10 Sheilla Kwizera 10 Amani Lawrence 10 Colin Letson 10 Ha My Mai 10 Keira Mercer 10 Samuel Mikus 10 Serenity Newton 10 Christopher Nieves 10 Monica Osmani 10 Betssy Peguero 10 Adrian Perez Mendez 10 Jason Peterson 10 Sophia Ann Piccolo 10 Madison Polar 10 Sophia Proctor-Tirado 10 Jose Rivas 10 Pablo Salas 10 Grace Stankiewicz 10 Alessandra Sunsin 10 Dylan Torres 10 Husam Abo Shakra 11 Mathayo Akili 11 Alejandra Alvarado Ochoa 11 Ahmed Arbab 11 Amelia Bannister 11 Emma Briggs 11 Matthew Bush 11 John Cardona Lopez 11 Hailey Cinfo 11 Nylah Demezsmin 11 Samra Dzelic 11 Olivia Eddy 11 Marissa Greenwood 11 Austin Hoang 11 Emily Hobausz 11 Micah Huffman 11 Rebecca Kabala 11 Olivia Larochelle 11 Lessy Lazo Hernandez 11 Qamar Mahamed 11 Jacob Maloney 11 Jacques Mmembe 11 Sarah Myers 11 Seti Nkurunzinza 11 Henry Overbury 11 Julissia Peralta 11 Rosella Rentas-Ubeda 11 Larimar Rivera Perez 11 Kathryn Scarafile 11 Mckenna Schneiderman 11 Claudio Adao Silva 11 Liliana Tavares 11 Taedra Tsecaris 11 Meghan Wade 11 Rachel Bangasimbo 12 Rania Barton 12 Vanessa Bilodeau 12 Tank Blanchette 12 Tyler Chrabolowski 12 Logan Coleman 12 Emma-Rose Cote 12 Emily DeVarney 12 Olivia Dube 12 Emma Gardner 12 Donavan Gauthier 12 Nicholas Grzywacz 12 Noah Hall 12 Avery Hawkom 12 Abigail Heath 12 Conlan Hurley 12 Lajla Husejnovic 12 Nicole Iranyumva 12 Aiden Jameson 12 Landon Jaquez 12 Greg Jean-Baptiste 12 Ethan Joyal 12 Kayron Kan 12 Hamdan Khan 12 Robert Labarre 12 Nathan Labrie 12 Lucas Laventure 12 Yorvin Lemus Hernandez 12 Gavin Lins 12 Muhidin Muhidin 12 Karim Ndikuriyo 12 Anakin Paige 12 Natalie Pelletier-Nascimento 12 Danyela Poore 12 Biwash Rasaily 12 Ronny Rodriguez 12 Victor Rodriguez 12 Jessica Saykaly 12 Jenifer Serrano 12 Mia Silveira 12 Hana Suljevic 12 Lilly Tague-Bleau 12 Emily Waniski 12 Solange Wimana 12 Rosalia Yanes Velez 12
CHS Q1 Honors 2021/2022 FirstName LastName Grade Asad Abdi 9 Hamza Abo Shakra 9 Myles Allen 9 Ivan Amaya-Minjares 9 Setareh Ashoori-Mehranjani 9 Nathaniel Bannister 9 Julia Bouthot 9 Kylie Brady 9 Lleyton Brault 9 Cadence Carignan 9 Whinston Castillo 9 Eli Crichton 9 Marcus Currier 9 Makayla Desilets 9 Inmar Escobar Rivas 9 Katelyn Fuller 9 Angel Garcia-Medina 9 Lucas Gomez 9 Avalynne Gosson 9 Giovanni Guma 9 Jashawn Hawkins 9 Hailey Holmes 9 Cameron Joslyn 9 Nathan Kaizer 9 Ava Kershaw 9 Amina Kibarova 9 Gabrielle Lachance 9 Olivia Lynch 9 Shayal Mangar 9 Ryan Marden 9 Megan Marroquin Estrada 9 Nia Mashut 9 Siulsiris Morales 9 Alliance Muhoza 9 Dion Nguyen 9 Selina Niyonyishu 9 Olivia Plante 9 Edinson Reyes Mesa 9 Ruby Rodriguez Hernandez 9 Michael Rodriguez Ochoa 9 Samuel Tuyishime 9 Ibrahim Al-Asbahi 10 Kaylee Alburquerque 10 Elba Alvarado 10 Caleb Bermudez Resto 10 Rylee Berteau 10 Anabel Bobadilla 10 Walter Cerna Salavarria 10 Alex Crotto 10 AnaMaria Daescu 10 Khaliege David 10 Amari Diaz 10 Nolan Duval 10 Yasmine Hammami 10 Brea Hampton 10 Oliver Jaquez 10 Umaru Kabba 10 Susan Kamola 10 Colton Katsalis 10 Owen Kizak 10 Arielle Lynn Latendresse 10 Trey Lins 10 Nevaeh Marineau 10 Brandon Marroquin Estrada 10 Mary Mealey 10 Alyssa Parmeter 10 Connor Perreault 10 Janelly Pierre 10 Jules Pierre 10 Mya Powell 10 Chyanne Rhinehart 10 Oliver Rippett-Swales 10 Anaiya Rivera 10 Nyahmechke Robinson 10 Kelwin Rodriguez 10 Jaylynn Santiago 10 Francesca Scafidi 10 Michael Shotwell 10 Ryan Silveira 10 Valeria Solorzano Rauda 10 Alana Stephen 10 Jasmine Tsang 10 Eriazard Tuyishime 10 Keira Tyler 10 Kimberly Valle 10 Shantel Velez 10 Jayden Vosburgh 10 Mandi Waterman 10 Jacob Wilks 10 Menatulrahman Ahmed 11 Kuel Akot 11 Enock Bangasimbo 11 Haylee Barnes 11 Makenzie Bureau 11 Molly Cassidy 11 Angel Castro 11 Michael Coleman 11 Jacob Correa 11 Ethan Hartshorn 11 Ryan Heath 11 Dino Hurtic 11 Brianna Lavigne 11 Grace Lavigne 11 Daniela Lopez 11 Inesse Masumbuko 11 Lily Michael-Schumacher 11 Liam Murphy 11 Leroyal Pearl 11 Luca Queena 11 Shewa Rashid 11 Pedro Rodriguez-Silva 11 Kloe Rouleau 11 Mindry Santos Lahoz 11 Justin Stethem 11 Esra’a Sukkar 11 Thuan Tran 11 Eldar Vasibov 11 Ordalis Vasquez Hernandez 11 Diego Alvarez 12 Fatima Alzawar 12 Darby Bailey 12 Kellan Barbee 12 Baylee Bates 12 Chloe-Anne Beaule 12 Lauren Bouthot 12 Diego Burgos Rodriguez 12 Emme Carmody 12 Cameron Castro 12 Aiden Cone 12 Megan Diers 12 Jennifer Fatuma 12 Jahir Garcia Cecenas 12 William Gearles 12 Joseph Hernandez 12 Nervesa Kamaric 12 Savaughn Kungxat-Facenda 12 Ever Lopez Vicente 12 Caleb Luca 12 Dimerce Mangala 12 Celia Martinez 12 Halima Noor 12 Nicholas Parmeter 12 Ella Pedersen-Jones 12 Alyssia Perron 12 Ethan Piccolo 12 Camille Queena 12 Shiva Rai 12 Gabriela Rodriguez Rivera 12 Esruandy Salcedo 12 Cecile Tausi 12 Jose Luis Tejada 12 Abigail Zemp 12