Memorial High School recognizes 553 Q4 honor roll students

MANCHESTER, NH – Congratulations are in order for the 553 Memorial High School students who earned honor roll status for the fourth-quarter marking period. It was an unusual year with unique challenges, and their academic achievement is to be commended.

Principal’s List

FIRST NAME LAST NAME GRADE Torle Adumene 9 Pamela Alzate 9 Emely Arce Alzate 9 Ava Bickford 9 Stella Connors 9 Jordan Corson 9 Rowan D’Orazio 9 Jenna DiPietro 9 Breelle Ducharme 9 Hunter Durant 9 Cheyenne Ferreira 9 Charley Fitzgerald 9 Helena Florek 9 Erika Golles 9 Reese Gordon 9 Laila Gustafson 9 Colby Hales 9 Rylan Johe 9 Erin Johnson 9 Sadikshya Karki 9 Shayla Karo 9 Gabrielle Lazzar 9 Samantha LeGallo 9 Merritt Lessieur 9 Taylor McCue 9 Caitlyn McDade 9 Kasey Mejia 9 Payton Moran 9 Dylan Newhall 9 Rachel Otto 9 Abigail Pelletier 9 Brianna Pepin 9 Alejandro Reyes-Ali 9 Ayomide Sanni 9 Marlaina Schmitt 9 Ushika Thapa 9 Cindy Tran 9 Chloe Tuttle 9 Tyler Varao 9 Karam Al Rubaye 10 Savannah Alves 10 Andrew Arndt 10 Alaina Bailey 10 Nyssa Barrett 10 Nathan Brown 10 Harold Burbine 10 Rafael Costa 10 Kaelianna Cruz 10 Tori DaRosa 10 Evalyn Davis 10 Julia Do 10 Rebecca Ducret 10 Alyssa Dunham 10 Samuel Frost 10 Benjamin Gladysz 10 Kristine Gomez-Rios 10 Jenna LaBerge 10 Jackson Lalos 10 Danny Lam 10 Hannah Le 10 Lily Levesque 10 Fatima Livadic 10 Kenyang Lual 10 Joshua McDonald 10 Hannah McDonnell 10 Reese Meehan 10 Tiago Mendes 10 Kyla Mitchell 10 Rimaz Mohamed 10 Deanna Morrison 10 Christine Ngo 10 Opemipo Ogunsuyi 10 Brianna Ohlund 10 Kyle Page 10 Makenna Patt 10 Autumn Pelletier 10 Emma Polanco 10 Paige Potts 10 Brooklyn Prive 10 Maximus Regis 10 Hunter Rollins 10 Skylar Rollins 10 Audrey Saidel 10 Anna Scarpone 10 Ella Scarpone 10 Emma Slavin 10 Thomas Spratt 10 Zayn Tber 10 Elena Van 10 Fthia Yousif 10 Demetri Alexander 11 Carter Bailey 11 Caleigh Brown 11 Parker Burgess 11 Isabel Caraballo 11 Alma Castillo 11 Jonathan Charbonneau Jr 11 Aidan Connolly 11 August Connors 11 Sarah DeVillers 11 Julia Filep 11 Brandon Hand 11 Huy Hoang 11 Amy Huynh 11 Hau La 11 Tyler Lavallee 11 Sarah Levesque 11 Taylor McNelly 11 Amir Melkic 11 Theresa Mondor 11 Hayleigh Morin 11 Antonio Patti 11 Madison Pelletier 11 Cameron Pollock 11 Emily Quirion 11 Amber Simoneau 11 Ayya Tber 11 Khanh Tran 11 Kayla Truong 11 Emma Vacirca 11 Audrey Webb 11 Alecea Ahlquist 12 Kody Boyce 12 Eve Brown-Ryder 12 Paris Brusseau-Baker 12 Jessica Carrier 12 Ayah Elrayah 12 Paige Graziano 12 Rylie Hastings 12 Trung Hoang 12 Caitlin Johnstone 12 Britni Lacourse 12 Kaylee Lafleur 12 Hailey Lansing 12 Emily LeBlanc 12 Katelyn McDonnell 12 Ryan Moran 12 Tyler Page 12 Larkin Quinn 12 Payton Sperling 12 Anjali Tamang 12 Todd Tran 12 Brooklyn Wallace 12 Ethan Wallington 12 Julianna Woodrow 12

High Honors

FIRST NAME LAST NAME GRADE Abiba Bah 9 Marissa Barrientos 9 Nathaniel Berthiaume 9 Emily Bettencourt 9 Maya Blight 9 James Burdin 9 Joaquin Chavez Romero 9 Jenna Clarke 9 Danialys Cyr Acevedo 9 Emma Czzowitz 9 Alexis Demers 9 Jocelyn Eosue 9 Kate Ferreira 9 Brooklynn Flinkfelt 9 Maria Flores-Fernandez 9 Olivia Foskin 9 Cameron Fournier 9 Mark Francis 9 Isabella Franklin 9 Dylan Frigo 9 Lorena Garcia 9 Jennifer Hernandez 9 Adrien Hill 9 Shahad Jaleel 9 Alivia Johnson 9 Caleigh Kelly 9 Nia Kwangwari 9 Aubrey LaPorte 9 Nicole Martinez 9 Connor McFarland 9 Rory McMeel 9 Ovi Miranda 9 Emilee Morin 9 Kaleigh Murphy 9 Samantha Nightingale 9 Maria Ramos 9 Kyra Renfrew 9 Laela Robinson 9 Carmina Romilla 9 Carolina Sanchez Gomez 9 Erik Seymore 9 Avery Slavin 9 Damien Stanberry 9 Bethany Ste-Marie 9 Lukas Tafe 9 Tyler Tessier 9 Tia Torres 9 David Tran 9 Patrick Vachon 9 Daisy Vazquez-Lozano 9 Carmen Velez 9 Ethan Vilgrain 9 Alivia Wilkinson 9 Conner Young 9 Mene Adumene 10 Fatima Al Zaobedy 10 Myah Brown 10 Kayleigh Brunette 10 Jenna Burke 10 Liliana Bussiere 10 Isabell Collier 10 Rowan Connolly 10 Jondany Cruz 10 Courtney Curtis 10 Justin Dang 10 Nathan Davis 10 Carly Dedrick 10 Mya Dowd 10 Thomas Egan 10 Steven Elezi 10 Colin Fields 10 Colin Fleming 10 Katherine Frias 10 Merari Galvez Duran 10 Kaylee Grassi 10 Sejla Halilovic 10 Merim Husanovic 10 Jovany Ibarra-Ochoa 10 Allianna Infante-Boudreau 10 Adam Jacques 10 Julia Janvrin 10 Wenchel Jean Claude 10 Juhi Khadka 10 Bryan Le 10 Hannah Mahoney 10 Luis Maldonado 10 Jacob Maurice 10 Roisin McDonagh 10 Jorge Mejia Reyes 10 Hope Mercier 10 Daniel Mihajlica 10 Laura Nguyen 10 Sadie Olsen 10 Alexis Pelletier 10 Justin Pichardo 10 Olivia Pike 10 Abigail Ramos 10 Clara Ricker 10 Angelina Rioux 10 Matteo Rodriguez Cattaneo 10 Reilly Sanborn 10 Madison Stumpf 10 Sarah Sutherland 10 Collin Webster 10 Ritik Yadav 10 Alyssa Zbyszynska 10 Renad Adam 11 Emma Allard 11 Leslie Arce Alzate 11 Rachel Barry 11 Brennan Beland 11 Riley Bonenfant 11 Jaden Breault 11 Olivia Brown 11 Luca Bruno 11 Jacob Calabro 11 Eva Chase 11 Kristopher Collins 11 Kayla Correll 11 Joshua Cyr-Acevedo 11 Allyson DiMino 11 Kevin Dinh 11 Alissa Dobson 11 Daniela Duque 11 Aarush Duvvuri 11 Akshita Duvvuri 11 George Farmer 11 Nicholas Farmer 11 Chase Felch 11 Allison Foster 11 Jackson Frazier 11 Emma Fullam 11 Emma Fuller 11 Madison Fuller 11 Angelique Hallee 11 Emma Hodgkins 11 Abigail Hudgens 11 Ella Lawson 11 Jaden Le 11 Ethan Letendre 11 Lenox Littlefield 11 Uendi Llace 11 Maya Longo 11 Olivia Mack 11 Madison McCloskey 11 Erin McCoy 11 Lilliana McCullough 11 Aiden Miller 11 Rachael Neuberger 11 Hallee Norton 11 Benjamin O’Brien 11 Nhi Pham 11 McGregor Platte 11 Sabina Ramic 11 Stephanie Reyes 11 Palak Saini 11 Joel Sobozenski 11 Kira Spampinato 11 James Spell 11 Paige Thibault 11 Tina Tsetseranos 11 Phoenix Turcotte 11 Christian Vazquez 11 Emma Wallington 11 Sophia Waszeciak 11 Madison Weigler 11 Noah Wolgamott 11 Chloe Allen 12 Aiden Austin 12 Chloe Barrasso 12 Madison Bourget 12 Domonic Brown-Paquin 12 Kelsey Burditt 12 Kyle Burditt 12 Kelsie Clapp 12 Emelie Cocozziello 12 Delaney Cote 12 Nicholas Cote 12 Herika Elezi 12 Emily Fast 12 Elsa Gustafson 12 Nicholas Hughen 12 Maryam Idan 12 Regan Jackson 12 Laura Jacques 12 Kaitlyn Jollimore 12 Alexis Joyce 12 Annlady Kayee 12 Dennis Kotee 12 Ethan Lyons 12 Trevor Marchand 12 Alexis McFarland 12 Keiffer Montenegro 12 Hailey Morse 12 Brandon Murphy 12 Kaley Otterson 12 Pat Pasong 12 Stephanie Slaybe 12 Haley-Ann Thibeault 12 Jesus Vazquez 12 Alyson Veilleux 12

Honors