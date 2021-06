Central High School recognizes 441 honor roll students

MANCHESTER, NH – On June 25 Central High School released the final honor roll list for the school year. The following 441 students earned honor roll status for academic achievement in what was an unprecedented year of challenges and accomplishments. Congratulations are in order!

Principal’s List

Last name First name Grade Al Badani Noor 9 Asende Eliya 9 Barber Harriet 9 Blair Michael 9 Blaisdell Emma 9 Bouidia Sophia 9 Bryde Caiden 9 Cermak Avidan 9 Doan Kayla 9 Figueiredo Gabriella 9 Foote Colby 9 Ford Asia 9 Gilroy Chloe 9 Graf Travis 9 Griest Danielle 9 Hall Mia 9 Howe Alexandria 9 Hrynyk Bozena 9 Ilunga Anzuruni 9 Kual Anna 9 Kwizera Sheilla 9 Leclerc Emily 9 Manchanda Akshay 9 Mann Lydia 9 McColl Eve 9 Melo Nelson 9 Mikus Samuel 9 Olsen Katherine 9 Pariseau Nicole 9 Piccolo Sophia Ann 9 Ryan Grant 9 Stankiewicz Colleen 9 Stankiewicz Grace 9 Tarayan Rose 9 Thews Jayna 9 Zegno Asher 9 Bannister Amelia 10 Bisson Emily 10 Burke-Smith Lochlann 10 Cinfo Hailey 10 Datsko Polina 10 Fenchel Catherine 10 Ha Huy 10 Henriquez Rachell 10 Kanteres Theodor 10 Kuhlmann Graham 10 Larochelle Olivia 10 Maloney Jacob 10 Mayhew Lily 10 Mmembe Jacques 10 O’Neil Barrett 10 Rentas-Ubeda Rosella 10 Saidybah Aadam 10 Saidybah Hawa 10 Sanchez Esquivel Yajaira 10 Sanchez-Varela Itzel 10 Santos Lahoz Mindry 10 Scarafile Kathryn 10 Swann-Thayer Kendralynn 10 Tsecaris Taedra 10 Wade Meghan 10 Bangasimbo Rachel 11 Blair Matthew 11 Bleyle Maxwell 11 Bourassa Anastasia 11 Bryde Camdin 11 Centeno Isai 11 Cole Jordan 11 Craig Kathryn 11 Delaney William 11 Dupre Nathan 11 Ford Christopher 11 Friedland Natalie 11 Gilroy James 11 Grondin Anna 11 Husejnovic Lajla 11 Huynh Helen 11 Jaquez Landon 11 Jean-Baptiste Greg 11 Khan Hamdan 11 Laventure Lucas 11 Martinez Celia 11 Qamarudeen Anna 11 Roux Alexa 11 Schuff Dylan 11 Sinclair Sean 11 Steele Anna 11 Tague-Bleau Lilly 11 Tartsa Logan 11 Waniski Emily 11 AbiFarah Philip 12 Baraily Tripti 12 Bonassa Laryssa 12 Cayer Erin 12 Graves Geraldine 12 Hermann Allison 12 Knieriem Maggie 12 Langella Isabella 12 LaPorta Rachel 12 Leach Jordan 12 Leonard Sophia 12 Limoges Jennifer 12 Melanson Carter 12 Merrow Noah 12 Nguyen Kim 12 Philibotte Abigail 12 Shackford Hannah 12 Woods Morgan 12 Yanchar Caeden 12

High Honors

Last name First name Grade Ahmed Yahya 9 Al-Asbahi Ibrahim 9 Apollo Nancy 9 Bermudez Resto Caleb 9 Berteau Rylee 9 Cerda Liz 9 Charlotte Clementine 9 Cunningham Mia 9 David Khaliege 9 DeFelice Patrick 9 Diaz Amari 9 DuPaul Isaac 9 Gonzalez-Rivera Alanis 9 Hunt Heaven 9 Jaquez Oliver 9 Jung Artur 9 Kamola Susan 9 Khenchil Randa 9 Kizak Owen 9 Krantz Elliot 9 Lim Ngan Ha 9 Lins Trey 9 Lubunga Martin 9 Martinez Yailize 9 Monnelly Gracie 9 Newton Serenity 9 Olmeda Baez Wesley 9 Osmani Monica 9 Parmeter Alyssa 9 Peguero Betssy 9 Perreault Connor 9 Raposo Herrera Natalie 9 Sarfraz Maria 9 Scafidi Francesca 9 Slivinskaya Alexandra 9 Sunsin Alessandra 9 Tsang Jasmine 9 Tuyishime Eriazard 9 Twahirwa Ezra 9 Uwitonze Esteri 9 Velez Shantel 9 Ahmed Menatulrahman 10 Akili Mathayo 10 Alvarado Elba 10 Beckman Tess 10 Bourgeois Jacquelyn 10 Buntsev Katarina 10 Cassidy Molly 10 Cotton Tyler 10 Cunningham Kirstyn 10 Demers Zoe 10 Ducharme Taryn 10 Dudley Katelyn 10 Eddy Olivia 10 Fullam Brady 10 Hazen Maygan 10 Heath Ryan 10 Hoang Austin 10 Hobausz Emily 10 Kwizera Salha 10 Mahamed Qamar 10 Matimano Zita 10 Myers Sarah 10 Nkurunzinza Seti 10 Ojha Prince 10 Peltier Patience 10 Rashid Shewa 10 Rouleau Kloe 10 Schneiderman Mckenna 10 Silva Claudio Adao 10 Suero Garcia Harold 10 Turgeon Kaelly 10 Anderson Cyril 11 Barbee Kellan 11 Barton Rania 11 Beaudette Anna 11 Bilodeau Vanessa 11 Carmody Emme 11 Castro Cameron 11 Chrabolowski Tyler 11 Cone Aiden 11 Diers Megan 11 Dube Olivia 11 Duche Takura 11 Farrell Delaney 11 Grzywacz Nicholas 11 Haddad Megan 11 Hall Noah 11 Houghton Andrew 11 Howe Ariel 11 Iranyumva Nicole 11 Kelley Aiden 11 Krantz Tatum 11 Kungxat-Facenda Savaughn 11 Labrie Nathan 11 Lopez Vicente Ever 11 Mielniczek Jakub 11 Mlodynia Samantha 11 Montminy Caitlin 11 Paige Anakin 11 Pan Zihan 11 Parmeter Nicholas 11 Rasaily Biwash 11 Robinson Ashanti 11 Rodriguez Ronny 11 Saykaly Jessica 11 Serrano Jenifer 11 Sheikh Saif 11 Tartsa Ella 11 Chiasson Cadie 12 Defosses Adrianna 12 Earnshaw Shannon 12 Favorite Emma 12 Flurey Erin 12 Forsing Autumn 12 Foti Caroline 12 Gatzoulis Christina 12 Gowern Allison 12 Gutierrez Lorenzo 12 Ha Hiep 12 Ha Thanh Diep 12 Hudson Abigail 12 Huynh Kevin 12 Koustas Kaylen 12 Lam Johnny 12 Latona Samuel 12 Lewis Jacob 12 Macias Bryan 12 Mai Truc Linh 12 Mailloux Jolie 12 Marr Ellie 12 Mayhew Grace 12 Mikus Benjamin 12 Millan Yessenia 12 Montes Brighid 12 Neilson Hayley 12 Niyurukundo Desire 12 Normand Shelby 12 Perez-Ortiz Yaritza 12 Pitia Lurit 12 Preston Brea 12 Proulx Jonah 12 Rippett Swales Ainsley 12 Robinson Lena 12 Salazar Fernando 12 Shank Kyla 12 Silveira Hannah 12 Tausi Cecile 12 Traore Arkam 12 Turgeon Connor 12 Vazquez Angelica 12 Walker Hayden 12

Honors